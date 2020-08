Meerdere bestuurders op de bon voor grote snelheidsovertredingen op A7

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft donderdag op meerdere plekken langs de A7 nabij de Stad gecontroleerd met een zogeheten ‘lasergun’. De dienders constateerden daarbij meerdere snelheidsovertredingen van dertig kilometer per uur of meer.

De bestuurders die de grootste overtredingen begingen werden aan de kant gezet. Volgens het Team Verkeer Noord-Nederland gaven een aantal van het aan niet door te hebben gehad dat ze zo hard reden. “Maar door het snelheids verschil met de overige weggebruikers moet je het in de gaten hebben, volgens mij”, zo schrijft een agent van het team.

In deze periode van droogte en regen die elkaar afwisselen is de dienst extra alert op snelheidsovertredingen. Door de regen ontstaat snel gladheid op wegen, waardoor ongelukken door aquaplaning in een klein hoekje zitten.