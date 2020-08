Medewerker kinderopvang in wijk Reitdiep besmet met coronavirus

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Bij een medewerker van kinderopvang Slenk in de Groningse wijk Reitdiep is het coronavirus vastgesteld. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

Slenk maakt onderdeel uit van Smallsteps. Zij hebben donderdag de ouders geïnformeerd over de besmetting. De besmette persoon is een pedagogisch medewerker. De GGD is op dit moment bezig met een bron- en contactonderzoek. Onder het personeel van de kinderopvang is dit inmiddels afgerond. Een aantal collega’s moet zich laten testen, twee medewerkers gaan per direct tien dagen in thuisquarantaine.

Het onderzoek bij de kinderen is nog bezig. Smallsteps laat weten dat kinderen die de komende dagen met klachten te maken krijgen, thuis moeten blijven. Kinderopvang Slenk blijft vooralsnog open.