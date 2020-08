Maquette Bommen Berend gerestaureerd

In de Martinikerk wordt druk gewerkt aan een tentoonstelling over het Groningens Ontzet. Het pronkstuk van de expositie is een maquette van ruim twintig jaar oud, waarop de belegering van de stad te zien is.

Op de maquette staan zo’n 1200 minuscule, handgeschilderde poppetjes. Vervoeren en in elkaar zetten is een nauwkeurig klusje. De maquette staat op houten platen en trekt door het water dat erop ligt soms een beetje krom. ‘Dat maakt het in elkaar zetten wel wat lastiger’, aldus Jaap de Graaf, een van de makers van de maquette.

De maquette was lange tijd onvindbaar maar kwam na een lange zoektocht boven water. Hij bleek dichterbij huis te zijn dan gedacht: de maquette lag al die tijd in een depot van het Groninger Museum.

De makers van de tentoonstelling zijn trots en hopen de bezoekers op een bijzondere manier over de historie van Groningen te vertellen. De tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.