Man overleden door geweld in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de J. A. de Bree-Meijerstraat in de wijk Hoogkerk is zondagochtend vroeg een man door geweld om het leven gekomen. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Rond 03.45 werd daar volgens de politie een man zwaar mishandeld, en mogelijk gestoken. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te redden, maar dit mocht niet meer baten De man is ter plekke overleden.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft inmiddels drie verdachten kunnen aanhouden. Het plaats delict is ruim afgezet, er wordt sporenonderzoek gedaan door forensisch rechercheurs. De politie gaat ook in gesprek met getuigen.