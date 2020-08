Man met mes aangehouden na waarschuwingsschoten

nieuws

foto: Bob de Vries

De politie heeft zondagochtend rond 05:00 uur een man aangehouden die met een mes een agent had bedreigd. Dat gebeurde nabij het politiebureau aan de Korreweg.

De verdachte, een 24-jarige man uit Groningen, is korte tijd later ingerekend aan de Oosterhamrikkade. Politieagenten hebben daarbij meerdere waarschuwingsschoten gelost. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De aanleiding voor, het gebeurde is nog niet bekendgemaakt. De politie stelt een onderzoek in en zal de verdachte verhoren.