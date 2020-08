Man belandt met scootmobiel in greppel en wordt na drie kwartier gevonden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een oudere man op een scootmobiel heeft dinsdagochtend drie kwartier vastgezeten in een greppel nabij de Onlandseweg bij Paterswolde. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het incident werd rond 11.45 uur gemeld bij de hulpdiensten. “Een man op een scootmobiel maakte een ommetje door het Kluivingsbos”, vertelt Ten Cate. “Daarbij is er iets mis gegaan. De man belandde door nog onbekende oorzaak in een sloot of greppel. Hij vertelde dat het 45 minuten heeft geduurd voor hij gevonden werd.” Hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit. “De politie kwam ter plaatse even als een ambulance en een motorambulance. Ook de brandweer van Eelde rukte uit.”

De man hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. “Hij is gecontroleerd door de verpleegkundigen van de ambulance. Nadat de brandweerlieden de scootmobiel uit de greppel hadden gehaald kon de man zijn weg vervolgen.”