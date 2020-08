Maandag en dinsdag werkzaamheden op Verlengde Hereweg en Rijksstraatweg

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Op een gedeelte van de Verlengde Hereweg in Helpman en op een gedeelte van de Rijksstraatweg in Haren wordt aanstaande maandag en dinsdag nieuw asfalt aangelegd. Dat zorgt voor verkeershinder.

Aan de Verlengde Hereweg vinden de werkzaamheden plaats tussen de Helperbrink en de Moddermanlaan. Aan de Rijksstraatweg wordt in het centrum van Haren gewerkt tussen de Vondellaan en de Emmastraat.

De werkzaamheden vinden om en om plaats. Als er gewerkt wordt, is de weg afgesloten. De werkzaamheden starten om 6.00 uur. De verwachting is dat de Rijksstraatweg in Haren vooral in de ochtenden afgesloten is en de Verlengde Hereweg vooral aan het begin van de middag.

In Haren wordt het autoverkeer omgeleid via de Vondellaan en de Emmalaan. Fietsverkeer wordt door de wijk omgeleid. De omleiding voor het autoverkeer in Helpman loopt via de Van Iddekingeweg, de Vondellaan en de Van Ketwich Verschuurlaan. Fietsers kunnen de werkzaamheden hier passeren.