‘Lou Leeuw uitgeroepen tot nieuwe Stadsmuzikant’

nieuws

foto van website Poparchief Groningen

Lou Leeuw (74) is uitgeroepen tot de nieuwe Stadsmuzikant van Groningen. De bedoeling is dat Leeuw de functie tot 2022 gaat vervullen. Dat heeft Chris Garrit zondagavond bekendgemaakt op zijn Twitter-account.

Leeuw volgt Joost Dijkema op die dit weekend op Facebook bekendmaakte dat hij per direct ontslag neemt als Stadsmuzikant. Dijkema werd in 2017 verkozen tot Stadsmuzikant. Het steekt Dijkema dat er maar niets gebeurd. “Nog steeds geen nieuwe verkiezing”, schrijft hij op Facebook. “Al drie jaren officieel Stadsmuzikant. Dit is achteraf drie jaren teveel geweest. Wat een groot fiasco was dit Stadsmuzikantschap. Het kostte een tijdje ruimte in mijn hoofd. En voor wat? Niks. Nada. Nothing.”

In het bericht draagt Dijkema het Stadsmuzikantschap over aan Lou Leeuw. “Hij had het vaandel destijds direct al moeten ontvangen. Ook al wens ik hem ook geen leeg vat toe.” Lourens Leeuw werd geboren op 17 juni 1946. Hij speelde in diverse Groningse dan wel Noord-Nederlandse bands waaronder Herman Brood & His Wild Romance, Cuby & The Blizzards en de Nina Hagen Band.

De titel Stadsmuzikant werd in 2015 in het leven geroepen door toenmalig nachtburgemeester Chris Garrit. De eerste artiest die de titel mocht dragen was Moti.

Vanwege het uitblijven van een verkiezing heeft stadsmuzikant Joost Dijkema zelf, de echte oer bassist @louleeuw (74) uitgeroepen tot nieuwe stadsmuzikant van Groningen 2020-2022! Gefeliciteerd Lou ! #N8 pic.twitter.com/jGvofC7e2z — Chris Garrit (@chrisgarrit) August 23, 2020