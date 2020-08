Lijnbussen krijgen kuchschermen, voorin instappen weer mogelijk

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Alle bussen in het land, waaronder ook die van Qbuzz in Groningen en Drenthe, worden de komende twee maanden voorzien van kuchschermen. Met de schermen is voorin instappen weer mogelijk.

De schermen zijn bedoeld om de chauffeurs te beschermen. Reizigers kunnen op deze manier weer voorin instappen waardoor het zwartrijden beter kan worden tegengegaan en er weer meer sociale controle is. Sinds de uitbraak van de coronacrisis halverwege maart moeten busreizigers achterin instappen. Ook werden de voorste stoelen afgezet. Op deze manier ontstond er voor de chauffeurs een veilige werkplek en hoefden zij zelf geen mondkapje te dragen.

Toch was de oplossing niet ideaal. Behalve de toename van het aantal zwartrijders zagen vervoersbedrijven ook dat reizigers elkaar in de weg zaten bij het in- en uitstappen omdat alles door dezelfde deuren moest. De afgelopen periode heeft onderzoeksbureau TNO onderzoek gedaan naar de schermen. Daaruit blijkt dat de verspreiding van het virus met de kuchschermen geminimaliseerd kan worden. In de nieuwe situatie stap je dus voorin in en stap je achter uit. De voorste stoelen in de bus blijven afgezet.