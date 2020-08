Leraren krijgen geen voorrang bij coronatest

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Leraren krijgen geen voorrang voor een coronatest. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs maandagavond laten weten in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De afgelopen dagen drongen veel docenten en schoolleiders aan om hen voorrang te geven. Als een leraar ziekteverschijnselen heeft moet hij of zij thuisblijven en zich laten testen. Omdat de afgelopen weken steeds meer mensen zich laten testen neemt de wachttijd voor een coronatest toe. Iedere dag dat een leraar thuis moet blijven kunnen kinderen geen les krijgen en moeten zij in sommige gevallen ook noodgedwongen thuis blijven.

Slob laat weten dat hij met Hugo de Jonge (CDA, minister van Volksgezondheid, red.) heeft overlegd en dat ze samen tot de conclusie zijn gekomen dat een voorrangsregeling niet nodig is. De onderwijsminister liet voorts weten dat hij en zijn collega’s de komende tijd in willen gaan zetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. Ook docenten gaan daar van profiteren.