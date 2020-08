nieuws

foto: Gert Bron

Opruimactie Lentekriebels gaat komend weekend van start. Eigenlijk zou de actie afgelopen voorjaar gehouden worden maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Omdat de naam Lentekriebels niet helemaal passend is heeft de gemeente besloten het voor één keer Nazomerkriebels te gaan noemen. De centrale aftrap vindt zaterdag plaats om 11.00 uur in de Reitdiephaven. “We hopen dat veel inwoners de komende weken weer afval in hun eigen buurt of wijk gaan opruimen”, laat de gemeente weten. Behalve bewoners kunnen ook organisaties meedoen. Lentekriebels is de grote jaarlijkse schoonmaakactie in de stad. Vorig jaar deden er zo’n zesduizend mensen aan mee.

De actie duurt tot 19 september.

Lentekriebels worden Nazomerkriebels! Veel inwoners ruimen de komende weken weer afval op in hun eigen wijk of buurt. De actie werd door de coronacrisis uitgesteld, maar de nieuwe start is zaterdag 29 augustus om 11 uur in Reitdiephaven. 🧹🧤🗑️💪 pic.twitter.com/9QSb86ESdj — Gemeente Groningen (@gem_groningen) August 27, 2020