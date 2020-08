Lek in riolering zorgt voor beschadigd wegdek in Woltersum

nieuws

Aan de Hoofdstraat in Woltersum is de afgelopen periode schade ontstaan aan het wegdek. Oorzaak is een lek in de riolering.

Komende week wordt gestart met de herstelwerkzaamheden. Op woensdag start een aannemer met freeswerkzaamheden. Volgens de gemeente Groningen kan dit enige geluidsoverlast teweegbrengen. De bedoeling is dat de weg komende vrijdag geasfalteerd gaat worden. Deze werkzaamheden moeten in de middag om 17.00 uur afgerond zijn. Behalve deze werkzaamheden gaat er ook een nieuwe rode asfaltlaag aangebracht worden tussen de Dobbestraat en de Bijbelgang.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden kunnen bewoners niet met hun auto bij hun woning komen.