Leids coronavaccin wordt getest op Groningers

nieuws

Het coronavaccin dat ontwikkeld is door Janssen Vaccines in Leiden wordt de komende periode onder andere op inwoners van Groningen getest. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden.

De ontwikkeling van het vaccin bevindt zich in een zogeheten fase 2. De komende tijd gaat het getest worden op 135 mensen. Behalve uit Groningen komen deze mensen uit Utrecht en Leiden. Het vaccin gaat bij de test uitgeprobeerd worden op gezonde mensen. De rekrutering van deze proefpersonen loopt via studiecentra waarmee de ontwikkelaars van het vaccin samenwerken. De personen zullen uiteindelijk een jaar gevolgd worden omdat men ook nieuwsgierig is naar de langetermijneffecten van het vaccin. Behalve in Nederland vindt de test ook plaats in Duitsland en Spanje.

Mocht het fase 2-onderzoek succesvol verlopen dan start eind september een test waar 60.000 mensen aan deel gaan nemen. Deze test wordt dan uitgevoerd in gebieden waar het coronavirus op dat moment erg actief is. Kenners noemen het Leids vaccin op voorhand kansrijk. Eerder werd het al succesvol getest op apen.