Lange file door botsing met twee auto’s op Friesestraatweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Friesestraatweg zijn twee personenauto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.25 uur ter hoogte van de kruising met de N370. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing. Daarbij ontstond er flink wat schade, maar niemand raakte gewond. Door het ongeluk stond er een lange file vanuit de richting van de Gasunie. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om het overige verkeer in goede banen te leiden.”

Een bergingsbedrijf heeft beide personenauto’s geborgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.