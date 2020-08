Landkunstproject Park Meerstad opent met speciale kunstexpositie

nieuws

Tijdens de expositie ‘Kunst is mijn natuur’ exposeren 85 kunstenaars in Park Meerstad. De expositie, die op vrijdag 18 september begint, is ter ere van de opening van het landkunst-project.

Er worden ongeveer 130 kunstwerken geëxposeerd. Deze zijn die speciaal zijn gemaakt voor de gelegenheid. Bijna 200 kunstenaars uit de regio hebben zich aangemeld waarvan 85 exposeren. Ook zijn er gedichten geschreven voor het thema.

In het park wordt een route aangegeven voor het bewaren van een veilige afstand. De organisatie van de expositie heeft op aangewezen tijdstippen stewards op locatie om de COVID-19 maatregelen te kunnen handhaven.