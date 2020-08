Lancering coronamelder uitgesteld

nieuws

De lancering van de coronamelder is uitgesteld. De app zou aanvankelijk op dinsdag 1 september landelijk worden ingevoerd.

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat dat niet gaat lukken. Hij wil wachten tot de spoedwet voor de app door de Kamer is goedgekeurd. Het uitstel komt niet helemaal als een verrassing. Twee weken geleden adviseerde de Begeleidingscommissie om een aantal essentiële onderwerpen op te nemen in de wet. Zo moet bijvoorbeeld worden vastgelegd dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing.

De coronamelder is een hulpmiddel om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De applicatie op je telefoon stuurt een bericht als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is. De app wordt op dit moment getest in verschillende regio’s in het land, waaronder in Drenthe. Het is niet bekend wanneer de app nu landelijk ingevoerd gaat worden.