Lamp achter oranje gordijn laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112-dokkum.nl

De Groninger brandweer moest in de nacht van woensdag op donderdag in actie komen voor een woningbrand aan de Ossehoederstraat in de Groningse wijk Paddepoel. Dat meldt Ben de Jager van de incidentenwebsite 112-dokkum.nl.

De melding van de brand kwam rond 00.50 uur binnen waarop een tankautospuit van de Stadse brandweer en de hoogwerker van Hoogezand werd opgeroepen. “Het viel allemaal wat mee”, vertelt De Jager. “De bewoner heeft een oranje gordijn voor de ramen hangen. Daar achter staat een lamp. Omdat er in de straat wat rook en een brandgeur hangt vanwege de grote brand aan de Paterswoldseweg dacht een buurtbewoner dat er brand woedde in de woning van zijn buren. Daarop werden de hulpdiensten gebeld.”

De brandweer heeft een controle gedaan, maar kon al snel weer terugkeren naar de kazerne.