Laila Foncé: “Dankzij Billie Eilish heb ik mijn eigen sound compleet kunnen maken”

De Groningse singer-songwriter Laila Foncé lanceerde kortgeleden haar debuutsingle “Fade”. Dankzij inspiratie opgedaan door Billie Eilish heeft ze haar eigen sound compleet kunnen maken, zo vertelde ze vrijdagochtend op OOG Radio.



Linda Lahrdesse, zoals Linda Foncé eigenlijk heet, maakt al sinds haar jeugd muziek. Eerst klassieke muziek op de piano, maar al snel begeleidde ze zichzelf met haar zang. Ze heeft Kunst & Multimedia gevolgd op het Noorderpoort en zo ontwikkelde ze haar eigen sound. Toch ontbrak er nog iets aan, vond ze. Toen ze vorig jaar in aanraking kwam met de muziek van Billie Eilish, viel het laatste puzzelstukje op de juiste plek en kon ze haar beoogde sound tot uitvoer brengen.

Haar debuutsingle is “Fade”, maar er wordt al gewerkt aan een opvolger, zo vertelde Foncé in de OOG Ochtendshow. Naar verwachting zal die binnenkort uitkomen. Er wordt ook al in de richting van een EP gewerkt.

Beluister het interview in de Ochtendshow met aansluitend het nummer “Fade” hier terug: