Laboratorium Medische Faculteit ontruimd vanwege gevaarlijke stof

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een laboratorium van de Medische Wetenschap Faculteit aan de Antonius Deusinglaan is vrijdagavond ontruimd vanwege een gevaarlijke stof. Niemand is gewond geraakt.

De melding van een ongeluk met een gevaarlijke stof kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop uitrukten met een tankautospuit. Ook kwam een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse. “In een laboratorium heeft er een stof gelekt”, vertelt woordvoerder Harmen Kuijer van de Groninger brandweer. “Deze stof is terecht gekomen in een opvangbak waar zich op dat moment al meerdere zuren bevonden. Omdat je niet weet hoe de stoffen met elkaar reageren is het gebouw daarop ontruimd.”

Volgens de woordvoerder is de situatie rond 20.15 uur onder controle. “We hebben de stof naar buiten gebracht in een ton. Deze ton zal afgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf.” Volgens incidentfotograaf Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl gaan de hulpverleners erg voorzichtig te werk. “Ze dragen speciale pakken en hebben ademluchtmaskers op. Ook is er uit voorzorg een slang uitgerold waarmee snel een blussing gestart kan worden mocht dat nodig zijn. De ton die naar buiten gebracht is, is in een andere ton geplaatst.”