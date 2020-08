Laatste week van repetities De Wijk De Wereld is begonnen

In de Stadsschouwburg wordt deze week druk gerepeteerd voor de derde editie van De Wijk De Wereld die volgende week plaatsvindt.

Bij De Wijk De Wereld gaan theatermakers een tijd lang met mensen uit een wijk aan de slag om een voorstelling te maken die ze uiteindelijk in de Stadsschouwburg opvoeren. Dit jaar staan allerlei verschillende verhalen uit Beijum centraal.

Theatermaker Peerke Malschaert begeleidt dit jaar voor het eerst een groep voor het project. “Het is heel tof. Van het begin af aan is iedereen volop er mee bezig. We beschouwen het eigenlijk een beetje als een soort community waarin alles kan, een safe zone.”

Voor artistiek leider Karin Noeken is het bijzonder om samen te werken met mensen uit de wijken. “Ze verrassen je altijd. Soms is het ook zoeken naar wat het verhaal is en of iemand dat wel wil delen. We voegen ook allemaal mensen samen, dus De Wijk De Wereld verbindt eigenlijk ook kunst en cultuur met de wijk.”

Actrice Lisa van Dalen hoopt dat mensen zich met hun voorstelling kunnen identificeren. “Ik hoop dat ze aan het einde van het hele stuk zoiets hebben van: misschien kan ik dit wat meer doen, misschien zou ik wat meer out of the box kunnen denken. Ik hoop in ieder geval dat het mensen heel erg veel vrijheid gaat geven, ook in hun denken.”

De Wijk De Wereld is volgend weekend op vrijdag, zaterdag en zondag te zien in de Stadsschouwburg.