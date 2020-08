Laagvliegende F-16’s boven Stad

nieuws

Foto: Defensie

Dinsdagochtend vlogen twee F-16’s laag over de stad Groningen. De gevechtsvliegtuigen voeren deze week oefeningen uit voor een Quick Reaction Alert. Deze actie is nodig wanneer niet-geïdentificeerde vliegtuigen in het luchtruim of boven de Noordzee vliegen.

Boven de drie noordelijke provincies ligt een laagvliegroute voor jachtvliegtuigen. Hier mogen de jachtvliegtuigen op 75 meter boven bepaalde hindernissen vliegen. Op deze manier kunnen ze vijandige radar-tracering ontwijken.

Normaliter moeten de jagers op minimaal 360 meter hoogte vliegen boven land.

De komende 2 weken bereiden onze jachtvliegers zich voor op de #QRA Benelux. De vliegbewegingen vinden deze week plaats tot uiterlijk 18.00u. In de week van 24 t/m 27 augustus tot 23.00u in de avond. Deze training is essentieel voor onze #veiligheid https://t.co/bkB3nVhkmQ pic.twitter.com/zEkR5K96tS — Vliegbasis Leeuwarden (@VlbLeeuwarden) August 17, 2020

Mijn kat schijt nog net niet tegen het raam van schrik. #straaljagers #groningen — Caroline Zuidema (@zuidemac73) August 18, 2020

Superlaag vliegende straaljager boven stad Groningen. Daar word ik nieuwsgierig van, want waarom? #straaljager — 𝕄𝕠𝕟𝕚𝕖𝕜 𝔹𝕒𝕒𝕣𝕤 (@MoniekBaars) August 18, 2020

Straaljager vliegt laag over de stad Groningen. Zijn er problemen? — Martin Specken (@martinspecken) August 18, 2020