Kwaliteitsimpuls voor Martini Trade Park

nieuws

De gemeente steekt 1,5 miljoen euro in een kwalitatieve impuls voor het Martini Trade Park aan de Leonard Springerlaan. Bedrijvenvereniging WEST doet er 150 duizend euro bij.

Het gaat om één van de belangrijkste kantoorclusters in de stad. In het gebied werken ruim 3.000 mensen in 125 bedrijven, waaronder MartiniPlaza. Volgens de gemeente heeft het gebied de potentie om zich verder te ontwikkelen. De bedrijven en pandeigenaren investeren onder andere in een betere inrichting van de parkeerterreinen en het groen. De gemeente richt zich vooral op de openbare ruimte. Zo wordt de Parkweg grondig aangepakt, zodat het Martini Trade Park beter bereikbaar wordt. Dat valt samen met de aanpak van de ring zuid en het hoofdstation.

Door het eenzijdige vastgoedaanbod, met name geschikt voor grote kantoorgebruikers, was het Park kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen. Partijen werkten niet samen en in crisisjaren liep de leegstand vaak snel op. Ook de inrichting van met name de binnenterreinen is in de loop der jaren verouderd geraakt en verrommeld. Volgens de gemeente zijn de nieuwe investeringen niet alleen goed voor het uiterlijk van het Martini Trade Park, maar ook voor de werkgelegenheid.