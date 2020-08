‘Kunst die aanzet om ons aan te passen aan het veranderende klimaat’ 

nieuws

Foto: Menno van Duinen

In Groningen komt in januari een zogeheten klimaatadaptatieweek. Met een kunstwerk en een groene burgemeester.



In aanloop naar het evenement worden verschillende activiteiten georganiseerd: van het aanstellen van een groene burgemeester, tot het aanleggen van geveltuinen, het herontwerpen van versteende gebieden en lezingen over het onderwerp.

Er komt ook een reizend kunstwerk, ‘dat ons aanzet om ons aan te passen aan het veranderende klimaat’. Daarvoor is 15.000 euro beschikbaar. Kunstenaars die interesse hebben moeten zich voor 1 september melden bij de organisatie.