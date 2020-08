Kroegbaas Gerard van Voorn overleden: “Hij was een man uit duizenden”

nieuws

Horecabaas Gerard van Voorn achter de tap van café Cheers

Na een relatief lang ziekbed is kroegbaas Gerard van Voorn uit Groningen overleden. Van Voorn was bekend van Club Privé aan de Grote Markt. “Broertje is niet meer”.

“Ik ben er echt van geschrokken toen ik het nieuws vanochtend hoorde”, vertelt eigenaresse Martha van de Paddepoel Bar aan de Zonnelaan. “Ik wist dat hij al enige tijd ziek was en in een verpleeghuis behandeld werd. Ik ben er onlangs nog op visite geweest. Door de coronacrisis was dat nog een heel gedoe waardoor ik niet direct bij hem kon komen, en er glas tussen ons bleef. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog langs ben geweest.”

Wanneer leerde je Gerard kennen?

“Dat is in 2000 geweest. Tot 2004 heb ik voor Gerard gewerkt in Club Privé. Een geweldige tijd. Het waren de jaren dat ik het horeca-vak van hem geleerd heb. We hebben daar samen gelachen en gehuild. Hij werd ‘Broertje’ genoemd en was echt een begrip in Stad. Je kunt gerust zeggen dat hij mijn voorbeeld was. Het was een man uit duizenden, iemand met een grote bek maar met een heel klein hartje.”

“We hadden dezelfde werktijden”

De laatste jaren was Van Voorn uitbater van café Cheers aan de Turfsingel. “We hadden precies dezelfde werktijden. Ik stond hier in de Paddepoel Bar en hij in Cheers. Eigenlijk was dat wel jammer want op die manier konden we elkaar nooit ontmoeten. Het was echt een geweldige man.”

“Doodzonde dat Gerard er niet meer is”

Voor café-eigenaar Jan Knevelman van de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg kwam het nieuws niet helemaal als een verrassing. “Ik wist dat hij ziek was en dat hij ook niet meer beter kon worden. Ik hoorde het nieuws enkele weken geleden. Tjah. Het is echt doodzonde dat Gerard er niet meer is. Hij was een horecaman in hart en nieren. En ook altijd super vriendelijk.”

Waar blonk Gerard volgens jou in uit?

“Als je zijn café binnenstapte dan voelde je je gelijk thuis. Het was iedere keer weer een warm welkom. Gastvrijheid had hij hoog in het vaandel staan. Hij was iemand die het vak verstond. Hij was altijd geïnteresseerd en in voor een praatje. Jammer dat zo’n fijne vent en vakman weg is.”

Kun je ook zeggen dat hij belangrijk is geweest voor de Groningse horeca?

“Ja, dat denk ik wel. Hij had een hele duidelijke visie. Ook hoe hij horecazaken aan de praat moest krijgen. Veel mensen kennen hem van Club Privé, maar hij heeft veel meer gedaan. Hij heeft in Huize Maas gewerkt en de laatste jaren in café Cheers. Hij wist heel goed hoe hij bepaalde dingen aan moest pakken om er een succes van te maken. Hij was gewoon een super man.”