Kritiek van gedeputeerden op podiumfonds: ‘Geen kabinet voor de regio’s’

De adviezen van het Fonds Podiumkunsten zijn een klap voor de provincies. Dat laten acht gedeputeerden van niet-Randstad provincies donderdagmiddag weten in een ingezonden brief in de Volkskrant. Ook de Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse ondertekende de brief.

Volgens de gedeputeerden zijn de criteria die worden gehanteerd in de beoordelingen te vaak gericht op de Randstad. “Zelfs provincies die wel budget ontvangen voelen de pijn, terwijl alle inwoners van Nederland recht hebben op een goed cultuuraanbod vanuit de eigen regio”, zo schrijven de gedeputeerden.

De gedeputeerden roepen de minister en Tweede Kamer op de belofte, die minister Van Engelshoven in het regeerakkoord deed, na te komen. “Behoud het makersklimaat en de kwaliteit van het creatieve cultuuraanbod in de regio.”