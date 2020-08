Kopzorgen over toewijzing stoelen bij eerste twee thuisduels FC Groningen

nieuws

Foto: Daniel Theelen

Bij de eerste twee thuiswedstrijden van FC Groningen van het aankomende Eredivisieseizoen kunnen slechts 4.500 van de 12.500 seizoenskaarthouders op de tribune plaatsnemen. Dat liet algemeen directeur Wouter Gudde vrijdagochtend weten op de website van de club.

Het beperkte aantal plaatsen is het gevolg van de corona-maatregelen binnen de club.“Het is een enorm moeilijke puzzel geweest”, vertelt Gudde. “We zijn meerde malen in overleg gehad met onze achterban en de overheid. Maar dit is wat we nu binnen kunnen krijgen. We zullen mensen moeten gaan teleurstellen.”

De club heeft een tweedeling gemaakt in de seizoenkaarthouders. De eerste groep bestaat uit seizoenkaarthouders en vijfjaarkaarthouders die hun kaart voor de oorspronkelijke eerste termijn van maandag 15 juni hebben verlengd of aangeschaft. De tweede groep deed dat erna. Groep 1 heeft het recht om kaarten te claimen voor één van de twee wedstrijden als zij daar een voorkeur voor hebben opgegeven. Bij geen opgave is groep 1 willekeurig over de wedstrijden verdeeld. De rest van de kaarten wordt verdeeld over groep twee.

Dat komt er op neer dat in totaal zo’n 9.000 van de 12.500 seizoenskaarthouders één van de twee eerste wedstrijden kan bezoeken. 3.500 kaarthouders vallen dus buiten de boot. Deze seizoenkaarthouders hebben het eerste recht om een kaart te claimen voor de derde thuiswedstrijd van het seizoen, op zondag 18 oktober tegen FC Utrecht.