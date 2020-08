“Komende dinsdag extreem warm met 33, mogelijk 34 graden”

nieuws

Foto: John den Hollander

Het gaat volgende week dinsdag extreem warm worden. OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelt dat het 33, mogelijk 34 graden kan worden.

“Donderdag is het een zonovergoten dag met hooguit een paar dunne sluierwolken in de ochtend”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke zuidelijke of veranderlijke wind, kracht 2. Het wordt 29, misschien 30 graden. Mochten we de 30 halen dan betekent dit de eerste tropische dag. In de avond blijft het lang warm. Om 20.00 uur zal het nog 26 graden zijn. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.”

“Vrijdag wordt het 30 of 31 graden en is het tropisch warm. De dag verloopt zonnig en rustig. In het weekend blijft het tropisch warm waarbij het op zaterdag 31 graden wordt. Op zondag wordt het iets koeler maar is het met 27 graden nog altijd warm. In de nieuwe week is het maandag opnieuw tropisch. Mocht dit gebeuren dan is de hittegolf een feit. Dinsdag gaat het extreem warm worden met 33, mogelijk 34 graden. Daarna begint een aanval van koelere oceaanlucht.”