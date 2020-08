Komend weekeinde verkeershinder voor auto’s op Zuiderpark

Vanaf aanstaande zaterdagavond (22.00 uur) tot het begin van zondagavond (18.00 uur) kan er geen autoverkeer rijden over het Zuiderpark, tussen de Herebrug en de Oosterbrug.

Het autoverkeer van oost naar west wordt omgeleid via de Zuidelijke Ringweg. Van west naar oost moeten automobilisten via de Helperzoomtunnel rijden.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon over het Zuiderpark rijden.

