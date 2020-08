Schuiling: ‘Meer nachten met avondklok voor horeca tijdens KEI-week niet uitgesloten’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling kijkt tevreden terug op het eerste weekend met vervroegde sluitingstijden voor de horeca in de Groningse binnenstad. Dat laat hij maandagochtend weten aan BNR Nieuwsradio. Als het tijdens de KEI-week ook op andere avonden druk wordt, gaan de nieuwe sluitingstijden mogelijk ook dan gelden, zo stelt Schuiling.

“Ik ben er zeer tevreden over”, aldus Schuiling. “Des te meer over de houding van de ondernemers in de Stad, die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Afgelopen weekend werd het na half twee al heel snel minder druk, de ondernemers hebben hun best gedaan om zich eraan te houden.” Volgens Schuiling zijn de nieuwe sluitingstijden goed te handhaven. Maar Schuiling meldt ook dat als er meer studenten in de Stad zijn, dat mogelijk ook andere avonden onder de nieuwe regels gaan vallen.

Op de vraag of een mondkapjesplicht een beter alternatief was geweest op het besluit om de horeca eerder te laten sluiten, antwoord Schuiling stellig: “Waar miljoenen mensen op een nare manier aan hun einde komen of veel last hebben van het virus, waar duizenden mensen werkweken maken van 70 uur of meer om het virus te bestrijden, gaan wij ons dan druk maken over het verplichten van mondkapjes terwijl we weten dat ze weinig bijdragen?”