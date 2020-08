Koe heeft hulp van brandweer nodig om uit sloot te komen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest zaterdagavond in actie komen aan de Noorderhooidijk in Onnen om een koe uit een sloot te redden. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 20.15 uur bij de hulpdiensten binnen die een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Wandelaars zagen in een sloot naast een weiland een koe liggen”, vertelt Lameris. “Het lukte de koe niet om op eigen kracht uit het water te komen. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen.” Uiteindelijk was de hulp van de brandweer niet nodig. “Ook een boer kwam op het incident af. Die heeft met een trekker het onfortuinlijke dier uit het water kunnen halen.”

Het dier raakte ogenschijnlijk niet gewond bij de reddingsactie en kon zich snel weer aansluiten bij de andere koeien in het weiland die met veel belangstelling de actie gevolgd hadden.