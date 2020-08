KNMI waarschuwt: ‘Woensdagochtend kans op zware windstoten in Groningen’

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor woensdagochtend Code Geel afgegeven voor de provincie Groningen. Tussen 08.00 en 13.00 uur bestaat er kans op zware windstoten.

De windstoten kunnen oplopen tot zo’n 75 km/u. Dat kan hinder veroorzaken voor het verkeer en andere buitenactiviteiten.

Dinsdag overdag neemt de wind geleidelijk toe vanuit het westen van het land. In de loop van de avond en in de nacht naar woensdag komen hier al zware windstoten voor. Woensdag overdag zijn in het hele land windstoten mogelijk. In de loop van woensdagmiddag neemt de wind langzaam af.