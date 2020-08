KNMI geeft opnieuw code geel wegens onweersbuien

nieuws

Het KNMI heeft maandagavond voor de provincie Groningen code geel afgekondigd. Het Instituut waarschuwt voor onweersbuien.

Code geel geldt vanaf 19.00 uur. Volgens het KNMI kunnen er buien over de provincie trekken die gepaard kunnen gaan met onweer en mogelijk met hagel en windstoten tot 60 of 70 kilometer per uur. Rond 20.00 uur hangt er een zone met neerslag boven Friesland. Een actief gebied met onweer hangt boven Zwolle en Twente.

De waarschuwing geldt tot 21.00 uur maandagavond. Ook de afgelopen dagen waarschuwde het KNMI voor slecht weer. Zondagavond gold er zelfs enige tijd code oranje voor de provincies Drenthe en Friesland.