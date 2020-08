KNMI geeft code oranje vanwege stevige onweersbuien

nieuws

Een voltreffer naast het Gasunie-gebouw. Foto: Frank van Tol, frankvantol.com

Het KNMI heeft in de nacht van donderdag op vrijdag code oranje afgegeven voor de provincie Groningen. Het instituut waarschuwt voor stevige onweersbuien.

Aanvankelijk gold er al code geel, maar kort na middernacht werd dit omgezet in code oranje. Volgens het KNMI kunnen er in het begin van de nacht enkele stevige onweersbuien voorkomen die gepaard gaan met lokaal grote hagelstenen en zware windstoten. Ook kan er veel neerslag in korte tijd vallen. De buien zullen in de loop van de nacht de Noordzee optrekken.

Code oranje geldt tot 01.00 uur. Met code oranje wordt er gewaarschuwd voor gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot kan zijn.