KNMI geeft code geel vanwege onweersbuien en veel neerslag

Het KNMI heeft donderdagavond voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgekondigd vanwege onweersbuien.

De waarschuwing geldt vanaf 22.00 uur. Volgens het Meteorologisch Instituut zijn er in de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe en Groningen onweersbuien mogelijk die gepaard kunnen gaan met hagel tot circa 2 cm in doorsnede, windstoten tot 60/70 kilometer per uur en plaatselijk veel neerslag, 30 tot 40 millimeter, in korte tijd. In het begin van de nacht verdwijnen de meeste buien weer.

Code geel geldt voor de provincie Groningen tot 01.00 uur.