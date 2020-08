Kinderen uit Stad fietsen gemiddeld 600 meter naar dichtstbijzijnde basisschool

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool op de fiets is in Groningen 600 meter. Daarmee zit de Stad precies op het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de Fietsersbond.

Basisschoolkinderen in de wijken Oud-West, Oud-Zuid en de Oosterparkwijk hebben een basisschool op de kortste fietsafstand, ongeveer 500 meter. In de CBS-regio Haren Land wonen kinderen het verst van de dichtstbijzijnde basisschool (2,3 kilometer).

Gemiddeld gezien maakt het in Groningen weinig verschil of kinderen op de fiets of met de auto naar school gaan, de afstanden zijn vrijwel gelijk. In de rest van Nederland is de reisafstand op de fiets gemiddeld 100 meter korter.