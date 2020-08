Kinderen nemen voorproefje van ontdekdagen

De grootste zadenbom ter wereld, interactieve installaties en een insectensafari. Volgende week woensdag en donderdag vinden op het Suikerunieterrein de ontdekdagen plaats.

Nieuwsgierige jongelingen gaan onder begeleiding van broedplaats de Campagne bezig met techniek en wetenschap. Dinsdag konden kinderen van de buurtcamping al een voorproefje nemen.

Het project is een initiatief van broedplaats de Campagne, de Rijksuniversiteit Groningen, en ScienceLinX. Projectleider Leen van Wijngaarden ”Wij zoeken vooral nieuwsgierige kinderen, ze kunnen zich inschrijven op onze website. Ga ernaar toe en schrijf je in, en dan gaan we ontzettend leuke dingen doen”.