Kijk uit voor nepinspectie van de schoorsteenpijpen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Whatsapp Alert Groningen waarschuwt voor een oplichter, die actief is in de Oranjewijk en mogelijk ook op andere plekken.



Bij een dame op leeftijd in de Oranjewijk belde de man aan en vertelde dat hij namens de woningcorporatie de schoorsteenpijpen moest inspecteren en schoon moest maken. Er zou zogenaamd ook een brief over verzonden zijn en de inspectie zou €25 kosten. De vrouw vertrouwde het niet en stuurde de man weg. Navraag bij de woningcorporatie leverde niets op.

De man heeft geen legitimatie of andere identiteitsmiddelen van een bedrijf bij zich. De man reed in een zwarte Opel Corsa.

Signalement:

– Witte Man

– Tussen de 35 en 50 jaar oud

– Circa 1,75 meter lang

– Kalend hoofd, litteken op de achterkant van zijn hoofd

– Vlek in zijn hals