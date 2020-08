Keukenbrand aan Zonnebloemstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In een woning aan de Zonnebloemstraat in de Bloemenbuurt heeft woensdag aan het einde van de ochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond 11.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het ging om een brand in de keuken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Er stond een pannetje op het vuur. We hebben het vuur snel onder controle kunnen brengen. Door de brand is er lichte rook in de woning komen te staan.”

Incidentfotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl meldt dat brandweerlieden zowel de beneden- als de bovenverdieping geventileerd hebben. Over eventuele schade is niets bekend.