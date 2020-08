oogochtendshow

Foto: Gronical Dizziness

Jeugd van 8 t/m 17 jaar kunnen vanavond op Sportpark Het Noorden kennismaken met Ultimate Frisbee bij Gronical Dizziness. Maar ouderen zijn daarna ook van harte welkom om kennis te maken met de sport, aldus Annegien Langeloo van Gronical Dizziness.



De frisbeeclub bestaat dit jaar 35 jaar en daarom worden vandaag Open Trainingen georganiseerd. Op deze manier kan iedereen kennis maken met Ultimate Frisbee. Het is een teamsport, dat te vergelijken is met rugby, maar dan zonder fysiek contact onderling. Het is de bedoeling de frisbee door overgooien in de eindzone van de tegenstander te krijgen.

Naast de open trainingen organiseert de vereniging ook een toernooi in de stad voor beginners en voor iedereen die wil komen meedoen. De datum en plaats is nog niet bekend. In de loop van volgend jaar wil de vereniging ook een toernooi op Schiermonnikoog organiseren. Dat was dit jaar uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

Iedereen is welkom op de Open Training op maandag en er hoeft niet van tevoren worden aangemeld. Om 17.30 uur begint de jeugd van 8 t/m 13 jaar, om 18.30 jeugd van 14 t/m 17 jaar en vanaf 19.30 de volwassenen.

Annegien Langeloo was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow. Beluister het interview hier terug: