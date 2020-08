Kansen Jan Modaal op woningmarkt vrijwel uitzichtloos

nieuws

Foto: VanWonen

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen nog moeilijker geworden om een woning te vinden dan een jaar geleden. Dat meldt hypotheekadviseur De Hypotheker.

Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is de situatie verslechterd. In Groningen, Drenthe en Limburg maakt een eenverdiener nog de meeste kans om een woning te vinden. Nog slechts 4,7 procent van het totale huizenaanbod is beschikbaar voor deze inkomensgroep, terwijl dit een jaar geleden nog 6,3 procent was.

Het modale inkomen is dit jaar vastgesteld op 36.500 euro per jaar. Met dit salaris kun je als alleenstaande een hypotheek krijgen van ongeveer 169 duizend euro. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is het mogelijk een hypotheek te krijgen van bijna 300 duizend euro. Als modale eenverdiener maak je – net als vorig jaar – nog de meeste kans op een woning in de provincie Groningen, al is ook hier het beschikbare woningaanbod gedaald.

Door de coronacrisis neemt het woningaanbod licht toe. Op basis van het aantal hypotheekaanvragen lijkt mede daardoor de positie van de starter langzaam iets te verbeteren. Volgens Bert Masson van De Hypotheker plukken de middeninkomens hier niet de vruchten van. “Het is dan ook cruciaal dat er voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren.”