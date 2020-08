‘Kamikazepiloot’ probeert agent te bijten na achtervolging op A7

nieuws

Foto 112groningen.nl

De politie heeft afgelopen woensdag een 24-jarige inwoner van Hoogezand aangehouden voor onder andere rijden onder invloed en het plegen van verzet tegen de politie. De man werd aangehouden op de A7 bij Groningen na een wilde rit over de snelweg.

Een agent van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid reed rond 14.00 op de A7 in een onopvallende auto. Hij zag een personenauto allerlei gevaarlijke manoeuvres uitvoeren, waardoor andere weggebruikers gedwongen werden uit te wijken of plotseling te remmen. De auto vloog van links naar rechts over de weg. Ook haalde de bestuurder diverse auto’s in via de vluchtstrook, waarbij hij meerdere keren de vangrail en andere auto’s raakte.

Hulp van twee automobilisten

Nadat de agent de auto had klemgereden tegen een vangrail, was de bestuurder door het dolle heen. Met het schuim rond de mond zwaaide hij met zijn armen en probeerde de agent te bijten. Twee automobilisten hielpen de agent daarom bij de worsteling met de verdachte. De agent wil daarom graag in contact komen met deze hulpvaardige mensen om hen persoonlijk te bedanken. Van één van hen is de identiteit inmiddels bekend.

Drank en drugs

Toen meerdere eenheden ter plaatse waren, werd de man aangehouden en even later door een ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek aldaar wees uit dat de man vermoedelijk onder invloed van drank en/of verdovende middelen was. De man is inmiddels gehoord en weer op vrije voeten. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en het OM zal de man rijden onder invloed, verkeersgevaarlijk rijgedrag, het wegrijden na een ongeval en het plegen van verzet tegen een politieambtenaar ten laste leggen.