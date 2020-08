‘Kabinet wil introductieweken studenten schrappen’

nieuws

Het kabinet wil dat de introductieweken voor studenten op hogescholen en universiteiten dit jaar worden geschrapt. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

Aanleiding voor het schrappen is dat handhaving van de coronamaatregelen te ingewikkeld zou zijn. Het kabinet zien studenten als een risicogroep in de verspreiding van het virus. De verwachting is dat premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid donderdagavond tijdens de persconferentie het schrappen bekendmaken. In de persconferentie worden verder geen grote nieuwe maatregelen verwacht. Wel zullen de twee bekendmaken dat er een teststraat komt op Schiphol en daarnaast zullen ze aangeven welke maatregelen lokale bestuurders kunnen nemen, als het instellen van een avondklok of het sluiten van bepaalde kroegen.

Dinsdagavond bleek uit een rondgang van OOG Tv langs verschillende studentenverenigingen dat men vol goede hoop naar volgende week, naar de KEI-week, toe leefde. De verenigingen lieten weten veel online te willen doen, maar ook fysiek. Daarbij had men plannen gemaakt waarbij men zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen wilde voldoen. Met het schrappen van de introductieweken staat het doorgaan van de KEI-week, en alle activiteiten daar om heen, nu op losse schroeven.