Julianabrug kapot: “Jongens voetballen op de zuidelijke ringweg”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door een storing is de Julianabrug nabij het Julianaplein op de zuidelijke ringweg woensdagavond in beide richtingen ruim een uur gestremd geweest. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De problemen begonnen rond 19.00 uur. “De slagbomen willen niet meer omhoog”, vertelt Ten Cate. “Aan beide kanten staat er een lange file.” Volgens de Verkeersinformatiedienst staat er in beide richtingen een file van twee kilometer. Ook het verkeer vanuit de richting Assen loopt vast. “Verschillende mensen zijn uit hun auto’s gestapt. Een aantal jongens zijn zojuist een partijtje gaan voetballen.”

De oorzaak van de storing is onbekend. “Rond 19.45 uur hebben ze geprobeerd om de slagbomen te openen maar dit lukt niet omdat het beweegbare brugdeel niet vergrendeld lijkt te zijn.” Rond 19.50 uur lijkt het verkeer weer op gang te komen. “De roeivereniging heeft houten planken over het midden talud gelegd. Via deze planken kunnen automobilisten keren.” Om 20.00 uur lukte het monteurs om de slagbomen te openen.