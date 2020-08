Jongetje vermist in Vinkhuizen, voor het laatst gezien in speeltuin

nieuws

Foto 112groningen.nl

In de wijk Vinkhuizen wordt zondagavond een jongetje vermist. De politie heeft een Burgernetactie opgestart om het kind terug te vinden.

De actie werd gestart rond 19.05 uur. Het jongetje is voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Briljantstraat waar het aan het spelen was. Het kind is 1.30 meter lang, is slank en heeft bruin krullend haar. Tijdens de vermissing droeg het jongetje een donkergroen t-shirt, een donkerblauwe lange broek en slippers.

Mensen die het jongetje gezien hebben, of weten waar het op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.