Jongeren tot 18 jaar kunnen goedkoper met de trein reizen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen vanaf 1 september goedkoper met de treinen van de NS reizen. Het vervoersbedrijf start op die dag met een nieuwe jongerenkaart.

Met de kaart kunnen de tieners de hele dag onbeperkt buiten de spits en in het weekend reizen voor een bedrag van 7,50 euro. De jongerenkaart zou al eerder geïntroduceerd worden maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De kaart wordt geïntroduceerd omdat jongeren voor een ritje met de trein nu al snel veel moeten betalen en voor abonnementen tussen wal en schip vallen. “Jongeren reizen graag zelfstandig”, zegt NS-directeur Tjalling Smit. “De kosten voor een treinkaartje zijn voor hen al snel aan de hoge kant. Voor kinderen tot 12 jaar is de trein gratis als ze met iemand meereizen en voor studenten vaak ook. Jongeren tot en met 18 vallen daartussenin.”

De NS heeft onderzoek gedaan of er animo voor de kaart is. Uit het onderzoek blijkt dat 71 procent van de jongeren vaker met de trein wil reizen als er een jongerenkaart komt voor een aantrekkelijke prijs. De nieuwe kaart is te koop via de NS-app. Met de barcode die men ontvangt kunnen de poortjes op de stations geopend worden.