Jongeren met milde klachten erg besmettelijk, Friedrich maakt zich zorgen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Viroloog Alex Friedrich van het UMCG maakt zich zorgen nu blijkt dat kinderen en jongeren met milde corona-symptomen erg besmettelijk zijn. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat maandag gepubliceerd werd in The Journal of Pediatrics. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden maandag.

Het onderzoek richtte zich op kinderen en jongeren in de leeftijd tot 22 jaar die met milde symptomen van het coronavirus kampen. Ze blijken echter in de bovenste luchtwegen veel virusdeeltjes te hebben. Ze merken dus weinig van de besmetting, maar zijn toch erg besmettelijk. “Hoe milder de symptomen, des te meer virusdeeltjes werden aangetoond. Zelfs meer dan bij volwassenen met zwaar ziektebeeld. Dit kan moeilijk worden voor de preventie van de verspreiding”, schrijft Friedrich op zijn Twitter-account.

Met ‘moeilijk worden’ doelt de viroloog op de komende herfstperiode als griepvirussen de kop opsteken en veel kinderen met een snotneus rondlopen. De symptomen van het coronavirus zijn weinig specifiek en hebben grote overlap met andere ziekten als de griep. Amerikaanse wetenschappers zeggen daarom dat alert zijn op hoesten en koorts niet voldoende is om het coronavirus te identificeren. Zij noemen het zorgwekkend dat scholen weer open gaan. Het signaleren van symptomen van het coronavirus is nu de taak van de scholen terwijl scholen eigenlijk meer preventieve maatregelen zouden moeten nemen als mondkapjes, afstand en thuisonderwijs. Zonder deze maatregelen is er een aanzienlijk risico dat het virus zich via de kinderen verspreidt wat grote gevolgen kan hebben.

