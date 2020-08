Jonge archeologen bij het universiteitsmuseum

Kinderen kunnen deze zomer ervaren hoe het is om archeoloog te zijn bij het universiteitsmuseum. Ook kun je je eigen vakantievondsten laten tentoonstellen.

Voor het universiteitsmuseum kunnen kinderen zelf graven in een wierde. Hier in het Noorden worden veel vondsten gedaan in wierden of terpen, dat zijn heuvels met dorpjes erop. Voordat er dijken waren, beschermden deze wierden de dorpsbewoners tegen het zeewater. Bij deze activiteit kunnen kinderen leren wat het inhoud om een archeoloog te zijn.

Bij de ingang van het museum staat een pop-up tentoonstelling. Niet alleen kinderen, maar iedereen kan hun vakantievondsten uitlenen aan het museum. Deze worden dan twee weken tentoongesteld.

Wil jij ook graven in de wierde? Dat kan op 9, 14, 23 en 30 augustus. Opgeven voor ‘Schatten van de Wierde’ kan via deze link.