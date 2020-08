Jeugdig FC Groningen verslaat Volendam

sport

Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen heeft vrijdagavond in Westwoud een oefenduel tegen FC Volendam met 2-0 gewonnen. De doelpunten kwamen op naam van Remco Balk en Amir Absalem.

De FC trad aan met een bijzonder jong elftal. De meeste spelers waren afkomstig van FC Groningen onder-21. Toch speelde het team beter dan FC Volendam, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de Eerste Divisie.

In de 22e minuut zorgde Remco Balk met een afstandsschot voor de 1-0 voorsprong. FC Volendam liet het er niet bij zitten, maar FC Groningen-doelman Jan de Boer was alert en liet geen bal door. Ook na rust had de FC de overhand. Na een klein uur spelen knalde Amir Absalem de bal met een volley in het doel, uit een vrije schop van Remco Balk.

FC Groningen speelt zaterdag alweer een oefenduel, danl tegen Almere City. Coach Danny Buijs stelt dan vooral spelers uit de eerste selectie op. Het is nog niet bekend of Arjen Robben zijn opwachting maakt.