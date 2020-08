Interstedelijk Studentenoverleg wil geen landelijk verbod op introductieweken

nieuws

Landelijk ingrijpen om introductieweken te verbieden is niet de oplossing voor handhavingsproblemen van coronamaatregelen onder studenten. Dat schrijft Dahran Çoban, voorzitter van Interstedelijk Studenten Overleg donderdagmiddag: “Maatwerk is nodig. Zet daarom in op een goede samenwerking tussen studenten, instellingen en de veiligheidsregio’s.”

“Zoals minister van Engelshoven bij het openstellen van onderwijsinstellingen heeft benadrukt is fysieke ontmoeting essentieel in de studententijd”, aldus Çoban. “Juist aan het begin van je opleiding is het van belang om meteen een band te hebben met je instelling, je medestudenten en de plaats waar je gaat studeren.” Maatwerk is volgens het ISO de enige echte oplossing om studenten te introduceren in het studentenleven. Çoban: “Iedere stad en iedere instelling is anders, wat in Amsterdam werkt hoeft in Enschede niet te werken en vice versa.

Volgens het ISO is bij het organiseren van de introductieweken van dit jaar aan alles gedacht: “Er is bijvoorbeeld gekozen om een deel van het programma digitaal te laten plaatsvinden en zijn er tijdsloten voor het openbaar vervoer ingesteld.”