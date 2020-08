Internationale studenten ontdekken Stad in virtueel spel

nieuws

Marketing Groningen laat internationale studenten onze stad ontdekken via een virtueel spel. Een 360-graden game vormt het hart van de campagne ‘Become a virtual Groninger’.

In de campagne presenteert Groningen zich virtueel aan nieuwe buitenlandse studenten van de RUG en Hanzehogeschool. Veel fysieke soorten van introductie zijn vanwege de coronacrisis afgelast, en deze game biedt de nieuwe Groningers de kans om zich toch onder te dompelen in het studentenleven. In de game krijgt de speler per level te maken met een element uit het studentenleven. Ze ervaren bijvoorbeeld hoe het is om te wonen in een studentenhuis, colleges te volgen en het nachtleven in te gaan.

In het eerste ‘level’, dat deze donderdag wordt gelanceerd, kunnen spelers in zo’n anderhalf uur de stad verkennen. De komende weken wordt telkens een ‘level’ toegevoegd. Heeft de speler het spel uitgespeeld, dan kan hij of zij zich een ‘virtuele Groninger’ noemen en een Gronings survivalpakket afhalen bij de VVV. De game is te vinden op de website game.groningen.nl.